Chamot: «Devo ringraziare Berlusconi, per quell’avventura vissuta al Milan». Il ricordo dell’ex calciatore rossonero

Josè Chamot ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, suo presidente al Milan, ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Noi argentini all’epoca eravamo entusiasti di arrivare in Italia quando approdai al Milan guardavo ammirato quel Milan di Berlusconi e Sacchi. Ho avuto quella fortuna di poter arrivare un giorno in rossonero e ho trovato una squadra incredibile (vincerà una Champions nel 2003, ndr), piena di campioni che sapevano comportarsi alla perfezione in campo e fuori. Dipende dalla testa che guida tutto e Berlusconi è stato un gran condottiero. Mi ricordo che in un periodo c’era stata una battuta d’arresto e allora lui arrivò al campo con il suo elicottero e con la sua eleganza e la sua abilità dialettica con calma ci diede la fiducia e la tranquillità necessaria per ripartire e rialzarsi. Trasmetteva personalità. Ho capito perchè quel Milan vinceva, me lo ha fatto vedere Berlusconi insieme ad altri campioni come Maldini, Tassotti, Costacurta, Erano loro i primi a daere l’esempio e a prendersi le responsabilità, per quello che rappresentavano. Devo ringraziare Berlusconi, per quell’avventura vissuta al Milan»