Chaka Traorè si presenta al Palermo: «È un club fantastico, sono orgoglioso. Pioli devo ringraziarlo e sul futuro...»

Chaka Traorè si presenta al Palermo: tutte le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione del rossonero

Il rossonero Chaka Traorè ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Parlermo in prestito.

SCELTA DEL PALERMO – «Quando ho sentito dell’ipotesi Palermo ero contento e orgoglioso. Questo è un club fantastico, ero emozionatissimo all’idea di venire qui, e voglio aiutare il club a ottenere gli obiettivi. Sicuramente voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, come la promozione in Serie A. Obiettivi personali? Beh, sono un attaccante, vorrei fare gol ma prima viene sempre l’obiettivo di squadra».

SUL MILAN E PIOLI – «Ho imparato a conoscere il mondo calcistico e inoltre nel club ti insegnano anche a essere un uomo, una brava persona in ogni ambito. Io ho lavorato anche fuori dal campo, anche grazie a delle persone che mi hanno accolto come un figlio. Il mister devo solo ringraziarlo, ha fatto tantissimo per me. Quando ha sentito che c’era il Palermo mi ha detto di dare il massimo e mi ha fatto tanti complimenti».

SUL FUTURO – «Io vivo il presente, vediamo cosa ne uscirà fuori. Come detto prima sono qua per aiutare. Poi cosa succederà dopo in questo momento non mi interessa: io voglio solo lavorare sul campo».