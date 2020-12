CF – Milan, Elliott ha ora il controllo del 95,73% di Project Redblack

Milan: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza Paul Elliott Singer detiene ora il controllo del 95,73% di Project Redblack

Nuovi aggiornamenti sul fronte proprietà Milan: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gordon Singer, attraverso il fondo Elliott, è ora anche da un punto di vista formale il titolare effettivo di Project Redblack, la società lussemburghese cui fa capo il controllo del Milan, e quindi, in ultima istanza del club di Via Aldo Rossi.

Questa informazione è emersa, scrive il portale, dall’ultimo aggiornamento del Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo, dove viene appunto indicato come Paul Elliott Singer detenga in virtù del controllo il 95,73% di Project Redblack. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza l’aggiornamento del Registro dei titolari effettivi in Lussemburgo è avvenuto dopo l’esercizio da parte del fondo Elliott dell’opzione call (la cui esistenza era stata svelata da Calcio e Finanza) sulle azioni di classe C di Project Redblack.