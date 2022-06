Cessione Milan, delusione Investcorp: c’erano 70 milioni per il mercato. Il fondo del Bahrain si mangia le mani

Un mese fa il fondo Investcorp era stato molto vicino all’acquisto del Milan. Poi la trattativa è tramontata con molta sorpresa di Mohamed Alhardi, presidente del fondo.

Lo stesso Alhardi si è complimentato via twitter per lo scudetto rossonero e dalla sede di Londra filtra ancora il dispiacere per la mancata acquisizione. Negli ambienti vicini a Investcorp si fa notare come l’offerta del fondo (1,2 miliardi) fosse al netto della situazione debitoria, che per lo stadio sarebbe stata stanziata una somma ulteriore e che per il mercato sarebbero stati subito disponibili 70 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo l’avvenuta cessione pro Elliott.