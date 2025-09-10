Cessione Milan, spuntano ulteriori dettagli del possibile passaggio del club rossonero da Cardinale alla famiglia Steinbrenner: queste le modalità dell’operazione

Cessione Milan, emergono ulteriori dettagli sul possibile passaggio di proprietà del club rossonero da Cardinale agli Steinbrenner

Il panorama del calcio italiano è scosso da una notizia che potrebbe cambiare le sorti del Milan: l’ingresso imminente della famiglia Steinbrenner, proprietaria dei leggendari New York Yankees, nella società rossonera. A riportarlo è l’esperto di mercato e giornalista Carlo Pellegatti, che ha svelato dettagli cruciali su una trattativa che si preannuncia come una delle più importanti degli ultimi anni. Secondo le sue dichiarazioni, gli Steinbrenner sarebbero pronti a un’operazione strategica e audace: saldare il debito che il Milan ha con il fondo Elliott Management, acquisendo di fatto il controllo del club.

L’operazione, definita da Pellegatti come “gigantesca”, non sarebbe una semplice iniezione di capitale, ma un vero e proprio subentro finanziario. La famiglia americana, già icona del business sportivo globale, andrebbe a pagare il loan to vendor, ovvero il prestito che Gerry Cardinale, tramite RedBird Capital Partners, ha contratto con Elliott per l’acquisto del club. Questo passaggio, una volta completato, renderebbe gli Steinbrenner i nuovi proprietari del Milan. Nonostante l’interesse e la disponibilità, la tempistica dell’operazione rimane ancora avvolta nel mistero, poiché si tratta di un affare estremamente complesso che richiede tempo e un lavoro minuzioso da parte di tutte le parti coinvolte.

La potenziale acquisizione apre scenari entusiasmanti per i tifosi rossoneri. L’arrivo di una proprietà così solida e con un know-how sportivo di altissimo livello come quello degli Yankees potrebbe garantire stabilità finanziaria e una visione a lungo termine. Il Milan, fresco di un nuovo capitolo tecnico, con Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, si troverebbe di fronte a un’opportunità di crescita senza precedenti.

La gestione del club, dopo l’era Elliott e il breve periodo RedBird, si appresta a passare in mani che hanno dimostrato di saper costruire dinastie vincenti nello sport professionistico. L’investimento non è solo economico, ma rappresenta anche un impegno a rilanciare il brand Milan su scala globale. L’obiettivo sarebbe riportare il club ai vertici del calcio europeo, dove il suo prestigio storico merita di stare. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa trattativa andrà in porto, ma le parole di Pellegatti hanno già acceso l’entusiasmo e la speranza di milioni di tifosi in tutto il mondo. La saga del Milan continua, e l’epilogo potrebbe essere scritto da una delle famiglie più influenti dello sport mondiale.