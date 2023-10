Il paragone di Prandelli: «Bellingham è come un ex Milan»

Cesare Prandelli, noto allenatore, ha paragonato Jude Bellingham ad un grande centrocampista della storia del Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha paragonato Bellingham all’ex Milan Rijkaard:

«Non dimentichiamoci chi aveva di fronte la squadra di Garcia. Ancelotti ha dei giocatori super: Bellingham è stratosferico e non lo dico soltanto per il gol e l’assist: è un mix di tecnica e atletismo, sfiora la perfezione. A me ricorda un po’ Rijkaard».