Celtic-Milan: Sandro Tonali non brilla, deve dare maggior qualità

Celtic-Milan: I rossoneri hanno battuto il team allenato da Lennon ma Sandro Tonali non ha brillato particolarmente e…

Il Milan ha battuto il team scozzese nella notte di Celtic Park, 1-3. I rossoneri sono dunque secondi in classifica solo per differenza reti rispetto al Lilla che ha divorato lo Sparta Praga 1-4.

Nel match di Glasgow, stando a quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, non avrebbe brillato Sandro Tonali. Il giocatore ex Brescia ha iniziato non benissimo per chiudere in fiducia e crescita. Per strappare la titolarità a Bennacer servirebbe molto di più.