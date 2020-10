Celtic-Milan, Kessie è l’MVP della partita votato dai tifosi rossoneri

Non ha segnato, non è entrato in nessun gol, ma ha giocato comunque una grande partita. E i tifosi se ne sono accorti, votandolo come migliore in campo. Franck Kessie vince il premio di MVP di Celtic-Milan 1-3 dopo una prova di quantità, forza e sostanza, da gigante della linea mediana. L’ivoriano, con il 45% delle preferenze, ha preceduto Kjær (31%), Krunić (16%) e Ibrahimović (7%).

Kessie ha fatto la differenza in mezzo al campo per poco più di un’ora, prima di essere sostituito da Bennacer, grazie al solito fisico e alla solita sostanza. Nei suoi principali numeri della gara del Celtic Park, nella prima giornata del Gruppo H di Europa League, ci sono il 100% dei dribbling positivi (record nella squadra), 7 palle recuperate, 3 palloni intercettati, 34 passaggi e 2 lanci positivi. Essenziale, prezioso, unico: complimenti Franck!

Fonte: acmilan.com