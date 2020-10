Celtic-Milan: grandi chance per Sandro Tonali e Brahim Diaz

Celtic-Milan: out Calhanoglu, dentro Brahim Diaz. Il numero 21 rossonero ha una grande chance per mettersi in mostra, così come…

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Stefano Pioli dovrà forzatamente fare un piccolo turnover per la sfida al Celtic, viste le assenze di Rebic e Calhanoglu.

Proprio nella posizione del turco, questa sera Brahim Diaz avrà un’enorme chance per mettersi in mostra, partendo titolare. Medesima cosa valida per Sandro Tonali, che vuole convincere Pioli a puntare su di lui anche nelle prossime sfide di campionato.