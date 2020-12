Celtic, Lennon: «Ci manca un po’ di fiducia. Stasera occasione di riscatto»

Il tecnico del Celtic Lennon ha parlato del match di Europa League che andrà in scena tra pochi minuti a San Siro contro il Milan

Neil Lennon, tecnico del Celtic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match contro il Milan. Queste le sue parole:

«Momento difficile? Non è facile da spiegare, ad alcuni giocatori manca un po’ di fiducia. Stasera abbiamo una bella occasione, è sempre importante affrontare un grande club come il Milan. E’ una gara importante anche per noi e per la nostra stagione».