Ceferin al Corriere dello Sport sottolinea la possibilità di giocare per un periodo di tempo senza tifosi, le sue parole

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole in merito alla ripresa del campionato senza però l’affluenza dei tifosi.

«Temo che per un po’ non sarà possibile avere il pubblico, spero non per troppo. Tutti, io prima di tutti, vogliamo rivedere i nostri stadi pieni di tifosi»