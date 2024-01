Ceferin, saluto amaro a Boban: «Addio? Non merita il mio commento»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha salutato amaramente l’ex Milan Zvone Boban, dimessosi ieri: le parole

Intervistato da Repubblica, Ceferin, presidente della UEFA, ha salutato così l’ex Milan Boban, dimessosi ieri:

BOBAN – «Lui non merita il mio commento. Chi conosce lui e me arriverà naturalmente alle proprie conclusioni. Il Congresso, e non un singolo individuo, detiene l’autorità per determinare l’adeguatezza di qualsiasi cambiamento. Confidiamo nel nostro processo decisionale collettivo e democratico, per guidarci efficacemente verso il futuro».

