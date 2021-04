Ceferin: «Abbiamo una posizione chiara sul Fair-play finanziario»

Ceferin, presidente dell’UEFA, ha spiegato come non c’è nessuna possibilità che il FFP venga abolito nel prossimo futuro

Ceferin, presidente della UEFA, ha detto la sua sul tanto criticato fair-play finanziario, spiegando come intende muoversi al riguardo in futuro:

«Usciremo più forti da questa crisi e il calcio più forte che mai, innanzitutto perché raccoglieremo l’enorme sfida di organizzare un Europeo di successo: l’occasione perfetta per mostrare al mondo che l’Europa si sta adattando. La UEFA ha avuto perdite inattese, dal nuovo format Champions e dal posticipo di Euro 2020. Ma il calcio europeo uscirà più forte di sempre dalla crisi. Tutti i pagamenti alle associazioni e ai club sono stati effettuati e continueranno ad essere effettuati completamente e in tempo. Ho letto che vorremmo abolire il FPF: non è vero. Non succederà mai. È grazie al FPF che molti club sono potuti andare avanti. Ma ci dovremo adattare alla realtà. Dobbiamo proteggere chi investe nei club per la passione. Dobbiamo correggere alcune delle ingiustizie può avere creato indirettamente. Lo dovremo e lo vogliamo fare».