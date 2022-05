Cessione Milan: Elliott non si fa spaventare da Investcorp e pensa allo scudetto. Le ultime sulla vicenda societaria

Secondo Tuttosport l’ultimatum di Investcorp ad Elliott non avrebbe turbato la proprietà del Milan. Singer però già precedentemente non aveva gradito alcune esternazioni provenienti dal Bahrain, così l’out out rischia di diventare un arma a doppio taglio visto che la società americana non ama stare sotto i riflettori, soprattutto ora che la squadra è in corsa per lo scudetto.

Elliott non vuole dare ulteriori distrazioni alla squadra e prendersi tutto il tempo necessario, anche perché è probabile che oltre a RedBird e Capital Partners ci siano anche altri compratori interessati. Il valore del Milan potrebbe diventare ancora più alto con lo scudetto.