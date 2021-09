Cazzullo: «Che emozione vedere Paolo Maldini sorridere al gol di...»

Aldo Cazzullo ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole su Maldini

«Che siano interisti e juventini a emozionarsi per la dinastia Maldini è un bel segno. Il sorriso di gioia di Paolo, quando ha visto segnare il primo gol in serie A al figlio Daniel, è l’espressione di una felicità serena, che viene dal gusto del lavoro ben fatto, dell’avventura che prosegue anche se nonno Cesare non c’è più».