Causio: «Scudetto? Lo vinca chi vuole. Il Milan…». Le parole dell’ex ala di Juve ed Inter

Franco Causio ha espresso il suo parere sulla lotta scudetto tra Milan ed Inter ai microfoni di JuventusNews24. Ecco le parole dell’ex ala di Juventus e Inter:

«Sinceramente non m in interessa molto (ride ndr). Lo vinca chi vuole, purtroppo la Juve non c’è. Il Milan, comunque, ha qualcosa in più rispetto all’Inter in termini di punti. Non mi aspettavo la sconfitta col Bologna e penso che con quella partita si sia giocata il campionato».

