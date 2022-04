Cattaneo: «Berardi al Milan farebbe benissimo». Le parole del giornalista

Le parole di Marco Cattaneo su Domenico Berardi ed un suo possibile approdo al Milan. Ecco le parole del giornalista e conduttore Dazn:

«Berardi mi sembra più in linea con le idee del Milan di oggi. È un giocatore tutto sommato ancora giovane, che ha dei numeri clamorosi e che sarei curioso di vedere in una realtà diversa dal Sassuolo. Sono convinto che al Milan potrebbe fare benissimo, bisognerà vedere che prezzo verrà fatto per lui».