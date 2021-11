Castellazzi: «Il Milan merita il primo posto, sul derby dico una cosa»

Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, ha parlato dell’inizio di stagione delle milanesi. Le sue dichiarazioni anche sul derby

Intervenuto ai microfoni di DerbyDerbyDerby, l’ex secondo portiere nerazzurro, Luca Castellazzi, ha parlato dell’inizio di stagione di Milan e Inter. Le sue dichiarazioni.

MILAN – «Come arriva al derby? A mio parere bene. Il Milan sta meritando il primo posto in classifica. Ha vinto tante partite, con prestazioni di livello, anche riuscendo a soffrire».

INTER – «Sta facendo benissimo. Non era scontato, perché se n’era andato via Antonio Conte, che è un buon 90% della forza di ciascuna società in cui milita. In più non era così scontato che ripartissi al top senza Lukaku e Hakimi».

RICORDO – «Quello del novembre 2010, nel mio primo anno all’Inter. Benitez mi schierò lo stesso al posto di Julio Cesar. Mi venne comunicato alle 18.00 che avrei giocato. Perdemmo 1-0 in virtù del rigore di Ibra, però la mia prestazione fu buona. Peccato la sconfitta».