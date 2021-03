Cassano: “Vi spiego perchè domenica è fondamentale per il Milan»

Antonio Cassano ha spiegato come quella di domenica sia l’ultima spiaggia per il Milan per poter rientrare in lotta scudetto

Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha analizzato la gara che attende il Milan domenica al Franchi contro la Fiorentina definendola una partita cruciali per i rossoneri di Pioli:

«Domenica per il Milan è fondamentale, una sorta di ultima spiaggia per lo Scudetto visto che la vetta della classifica è lontana. Il Diavolo giocherà su un campo tremendo perché la Fiorentina è in brutte acque e le servono punti per la salvezza. Allo stesso tempo anche i rossoneri devono fare bottino pieno, altrimenti le squadre sotto in classifica possono raggiungerli».