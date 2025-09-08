Cassano attacca Tare e Allegri: «Mancanza di rispetto assoluta a Gimenez, anche Ronaldo farebbe fatica se…». Le ultimissime notizie

Nel panorama calcistico milanese, l’attenzione si è spostata su Santiago Gimenez. Nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano dal Milan, con un possibile scambio con l’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, il giocatore messicano è rimasto al Milan e si giocherà le sue carte. A prendere le sue difese è stato Antonio Cassano, che, durante il programma Viva El Futbol, ha elogiato il talento di Gimenez, lanciando anche una velata critica a Massimiliano Allegri.

Le parole di Cassano e le critiche ad Allegri

“Gimenez per me è un grande attaccante, forte forte”, ha dichiarato Cassano, sottolineando la stima che nutre per il calciatore. Tuttavia, l’ex talento di Bari ha evidenziato come l’utilizzo del giocatore da parte dell’allenatore possa influenzare negativamente la sua prestazione. “Se lo fai giocare a 50 metri dalla porta, che gli arrivano scarpate nella testa e ginocchiate nella schiena… Anche Ronaldo il Fenomeno fa fatica”, ha affermato Cassano, lasciando intendere che il modulo tattico adottato non stia esaltando le qualità dell’attaccante.

Ma la critica più pungente di Cassano riguarda la gestione del giocatore da parte del club. L’ex calciatore ha sottolineato come la ricerca di un altro attaccante di alto profilo, come Dusan Vlahovic, abbia potuto influire sulla fiducia di Gimenez. “Quest’anno dopo 3 giorni viene fuori che vogliono Vlahovic; come dovrebbe reagire lui che è un bravo ragazzo a queste cose? È una mancanza di rispetto”. Secondo Cassano, questa situazione ha creato una pressione inutile su un giocatore che merita fiducia e considerazione. La sua conclusione è chiara: la punta centrale del Milan, per la stagione in corso, deve essere Santiago Gimenez, arrivato la scorsa stagione dal Feyenoord nel Milan con grandi aspettative.