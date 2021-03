Cassano su “Speravo de morì prima”: «Totti sembra Perin»

Antonio Cassano dice la sua sulla serie TV su Totti “Speravo de morì prima” e sulla realizzazione del suo personaggio

Antonio Cassano, in rossonero dal gennaio 2011 all’estate del 2012 alla BOBOTV su Twitch, ha parlato di “Speravo de morì prima“, la serie su Francesco Totti.

ATTORI – «L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin. Poi il Pupone non è così: lo hanno fatto passare come uno che parlava sempre, invece lui non parlava quasi mai».