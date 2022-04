Cassano: «Scudetto? 80% Milan e 20% Inter. Radu …». Le parole dell’ex attaccante

Antonio Cassano ha detto la sua sulla corsa Scudetto ai microfoni della BoboTv. Ecco le sue parole:

«L’Inter è partita molto bene e secondo me hanno abbassato il livello: poi ha pareggiato il Bologna e l’Inter è finita. Mi è piaciuta zero, nonostante Inzaghi abbia provato a muovere qualcosa sui cambi. Il poco che ha creato dopo il pari è frutto solo di qualche giocata. E’ stato un harakiri clamoroso, Radu ha sbagliato e allora? Gli stanno mettendo una pistola alla tempia. E gli altri? Hanno fatto tutti una partita bruttissima e col pareggio secondo me l’Inter era ancora favorita. Ora è 80% Milan, 20% Inter e se la squadra nerazzurra non vince il campionato, è un fallimento».