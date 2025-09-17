Cassano lancia il Milan: «18 super giocatori di movimento, con un impegno a settimana l’obiettivo…». Le ultimissime notizie

Nel corso della trasmissione Twitch “Viva El Futbol”, l’ex calciatore Antonio Cassano ha analizzato la situazione del Milan dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna, esprimendo un giudizio molto positivo sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Secondo Cassano, la squadra rossonera ha una profondità notevole, potendo contare su almeno 18 giocatori di alto livello, in grado di competere su più fronti. L’unica eccezione, a suo dire, è Luka Modrić, definito come un giocatore che “fa uno sport diverso”, a sottolineare la sua superiorità tecnica e la sua classe cristallina.

Cassano ha poi elencato alcuni dei talenti che, a suo avviso, rendono il Milan così competitivo. Ha citato i vari Rafael Leão, Christian Pulisic, De Winter, Athekame e Jashari, sottolineando come la presenza di “7, 8 giocatori forti” consenta alla squadra di gestire al meglio gli impegni settimanali, un fattore che può fare la differenza nel corso di una stagione.

Per argomentare la sua tesi, Cassano ha fatto un paragone con la vittoria dello scudetto del Napoli nella scorsa stagione. Ha ricordato come la squadra partenopea, pur avendo una rosa più “ristretta” rispetto a quella del Milan, sia riuscita a trionfare, proprio perché non doveva affrontare l’impegno ravvicinato delle coppe europee. Secondo Cassano, il Milan attuale, con la sua ricchezza di talento e opzioni, è nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli, sia in campionato che in altre competizioni.

In conclusione, il commento di Cassano è un elogio alla gestione della squadra da parte di Allegri e all’efficacia del lavoro svolto dalla società. La profondità della rosa è, secondo l’ex attaccante, l’arma segreta del Milan.