Cassano punzecchia Allegri! L’ex rossonero non convinto dalla vittoria sulla Roma. Segui tutte le ultimissime

La vittoria per 1-0 del Milan sulla Roma, arrivata grazie a un gol del difensore Strahinja Pavlović su assist del funambolico Rafael Leão, continua a dividere l’opinione pubblica, soprattutto per quanto riguarda lo stile di gioco dei rossoneri. Un durissimo attacco al Milan e al suo tecnico Massimiliano Allegri, il navigato allenatore livornese, è arrivato da Antonio Cassano, ex fantasista di Milan e Inter, durante l’ultima puntata del suo popolare podcast Viva el Futbol (condotto con Adani e Ventola).

🧐 L’Accusa di Cassano: La Furbizia di Allegri e il Gioco Difensivista

Cassano non ha usato mezzi termini per definire l’approccio tattico del Diavolo, definendo Allegri come “furbo”. Secondo l’ex giocatore, il Milan avrebbe giocato una partita eccessivamente difensivista, sperando unicamente nel contropiede per risolvere la gara.

L’analisi di Cassano è netta e provocatoria. “Per 45 minuti è stata fatta la partita dalla Roma, non posso pensare che con due contropiede ti devo regalare dieci minuti,” ha tuonato. Il primo tempo, a suo avviso, è stato dominato dalla Roma, che “doveva essere in vantaggio” viste le occasioni create, come quella di Fofana.

🎲 Un Gol Fortunato e Poca Iniziativa Milanista

La rete che ha deciso la sfida, segnata da Pavlović, è vista da Cassano quasi come un episodio fortunato, frutto più di un errore avversario che di una manovra studiata. “Poi un’uscita sbagliata, Leão fa una gran giocata in velocità, mette la palla dietro e Pavlović, non lo so perché o per come, però ci va spesso, fa goal.”

Nonostante un parziale di 15 minuti nel secondo tempo in cui la Roma sarebbe entrata “addormentata” e il Milanavrebbe creato due contropiede e un’occasione da calcio d’angolo con Nkunku, l’ex fantasista insiste sulla sua tesi.

⚖️ “La Roma Non Meritava di Perdere”

Il succo della polemica di Antonio Cassano è che la lettura del match, che spesso si concentra solo sui gol e sui momenti chiave a favore dei rossoneri, è distorta. La Roma avrebbe giocato ad “altissimo livello” per 70 minuti, creando un’occasione clamorosa per il rigore e dominando gran parte del gioco.

“Io non posso pensare che la Roma ha giocato solo 35 minuti e tutti quanti scrivono questo. La Roma non meritava di perdere, il Milan gioca solo in contropiede. Non meritava di vincere,” ha concluso l’ex campione.

Nonostante le critiche sul gioco, il Milan di Allegri e del Direttore Sportivo Igli Tare continua a fare punti e a macinare vittorie, anteponendo il risultato allo spettacolo.