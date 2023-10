Caso scommesse, Tonali patteggia: ecco a quanto ammonterà la squalifica

Caso scommesse, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, è pronto a patteggiare: un anno di squalifica in arrivo?

Le aperture dei giornali sportivi odierni sono tutte dedicate al caso scommesse e ai tre protagonisti al momento sotto la lente della giustizia della Procura di Torino. La Gazzetta dello Sport, giornale milanese, apre con Sandro Tonali, che avrebbe scelto la strada del patteggiamento. L’obiettivo dell’ex Milan e dei suoi avvocati è quello di raggiungere un accordo con la procura prima della prossima sfida di Champions League del Newcastle, per evitare imbarazzi e finire in un limbo, a metà strada tra la confessione e la possibilità di scendere ancora in campo.

La pena, come riportato dalla rosea, potrebbe aggirarsi attorno all’anno di squalifica, magari con delle prescrizioni più robuste. Durante gli interrogatori il calciatore ha ammesso di aver giocato su partite sia del Milan che del Brescia – sempre scommesse a vincere – e a differenza di Fagioli non ha contratto nessun debito. Il Newcastle intanto ha fatto sapere di sostenere il loro tesserato.