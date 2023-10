Caso scommesse, il Milan non rischia nulla! Lo scagiona Tonali

Caso scommesse, il Milan non rischia assolutamente nulla dal coinvolgimento di Sandro Tonali: il centrocampista scagiona i rossoneri

Come riferito da Tuttosport, il Milan non rischia assolutamente nulla per quanto riguarda il caso scommesse che sta agitando le ultime settimane del calcio italiano.

A scagionare i rossoneri ci ha pensato lo stesso Tonali che nella deposizione ha assicurato di aver giocato su Milan (e Brescia) sempre vittoriose e senza la sua presenza in campo. Testimonianza riscontrata dai fatti.