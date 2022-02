ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Marc Overmars: parole molto dure per l’ex dirigente

Ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto ai microfoni di ESPN per dire la sua sul caso che ha coinvolto l’ex dirigente del club Marc Overmars.

DICHIARAZIONI – «È semplicemente catastrofico, soprattutto per le vittime e in particolare per le donne e le loro sofferenze».