Caso Osimhen, De Laurentiis interrogato dai Pm: i dettagli e cosa succede ORA. Le ultime sulla vicenda che riguarda il presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis è stato interrogato nella giornata odierna in Procura, a Roma, nell’ambito dell’indagine per falso in bilancio e presunte plusvalenze fittizie avvenute in nella sessione di mercato che hanno portato all’acquisto di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’interrogatorio è durato oltre un’ora e il presidente del Napoli è stato ascoltato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice. Nei prossimi giorni, i difensori del patron azzurro metteranno a disposizione dei magistrati una memoria difensiva.