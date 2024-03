Gravina indagato per riciclaggio e appropriazione indebita. Le NOVITA’ sul caso dossieraggi e le ipotesi di reato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si allargano le indagini della Procura di Roma che vedono come protagonista il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Le ipotesi di reato su cui stanno indagando i pm capitolini sono appropriazione indebita e riciclaggio. Al centro di tutto l’assegnazione, avvenuta nel 2018, del bando per il canale tematico della Lega Pro di calcio alla Isg Ginko nella quale avrebbe incassato 250 mila euro per l’acquisto di un appartamento intestato poi alla figlia della compagna. Gravina si dice innocente, ma nel frattempo la procura vuole indagare fino in fondo.