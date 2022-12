Casini sugli agenti: «Suggeriamo di metter massimali sia sulle commissioni che sui trasferimenti». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini ha parlato degli agenti e dei loro costi. Ecco le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A:

«Come sapete, la FIFA ha incontrato diverse resistenze per approvare il nuovo regolamento, alcuni casi parliamo di studi che hanno fatturati oltre il miliardo di euro, paragonabili a quelli dei grandi club. Quello che noi suggeriamo è di valutare se, per supportare al meglio i tentativi FIFA di metter massimali sia sulle commissioni che sui trasferimenti, non sia il caso di vedere un intervento normativo come è accaduto in Francia dove c’è una legge ad hoc»