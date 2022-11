Casarin: «Non c’è danno procurato di Tomori su Ikone». L’ex arbitro commenta gli episodi da moviola di Milan-Fiorentina

Paolo Casarin, ex arbitro, sul Corriere della Sera si sofferma sugli episodi da moviola di Milan-Fiorentina.

«Milan-Fiorentina per Sozza . Due casi importanti in area: Tomori sposta il pallone senza danneggiare Ikone. Alla fine Rebic contrasta fuori area fallosamente Duncan, Sozza lascia andare, cross in area contatto alto tra Rebic e Terracciano e autogol di Milenkovic. Sozza concede il gol senza tener conto del fallo di Rebic fuori area».