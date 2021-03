Casarin: «Dubbi su Fiorentina-Milan? Non ve ne sono, vi dico perché»

Paolo Casarin dice la sua sul match tra Fiorentina e Milan, riguardante il comportamento giusto del giudice di gara Guida

Paolo Cesarin scrive la sua direttamente sulle pagine del Corriere della Sera, le sue parole su Fiorentina-Milan:

Su Fiorentina-Milan: «Guida vede una caduta di Ribéry a contatto con Brahim Díaz, in area rossonera: fa capire che ha visto bene; il VAR Massa non interviene, Guida ha ragione. Il contatto è troppo leggero per assegnare un penalty. Il francese si lascia anche cadere».

Sulle altre partite di campionato: «A Torino e Juventus mancano i rigori su Belotti e Chiesa».