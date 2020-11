Casa Milan: i rossoneri sarebbero pronti ad acquistare l’immobile

Casa Milan: dopo oltre sei anni dell’inaugurazione, i rossoneri sarebbero pronti ad acquistare l’immobile, Elliott…

Dopo oltre sei anni dall’inaugurazione della nuova sede in Via Aldo Rossi, il Milan di Elliott sarebbe molto vicino all’acquisto dell’immobile, nel quale sarebbero compresi lo store, il ristorante, la biglietteria e il museo. Lo riferisce Calcio e Finanza, che aggiunge: «A inizio novembre il Milan ha costituito la newco destinata a rilevare l’immobile da Vittoria Assicurazioni, che è l’attuale proprietario dell’edificio in cui è ospitata Casa Milan».

Si tratterebbe di un’operazione in linea con i piani del fondo americano che non concentra tutto sulla razionalizzazione dei costi ma anche sugli investimenti, che riescano così ad aumentare in un futuro prossimo ma non troppo lontano il patrimonio rossonero.