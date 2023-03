Carpani: «Al momento sull’area del lotto di San Siro non c’è né vincolo paesaggistico né vincolo culturale». Le parole della soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città di Milano

Emanuela Carpani ha parlato di San Siro. Ecco le parole riportate da Calcio & Finanza dalla soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano:

«Al momento sull’area del lotto di San Siro non c’è né vincolo paesaggistico né vincolo culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela da codice dei beni culturali ma lì al momento no. L’incontro è andato molto bene, un primo confronto col sindaco Sala su varie tematiche non solo sullo stadio. Mi ha segnalato alcune emergenze di vari progetti che al Comune stanno a cuore».