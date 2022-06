Carnevali: «Scamacca al PSG? E’ un giocatore interessante per molti club». Le parole del ds del Sassuolo

Giovanni Carnevali ha parlato così della trattativa tra Sassuolo e PSG per Gianluca Scamacca, in passato accostato anche al Milan. Ecco le parole del ds del Sassuolo:

«Incontro con PSG per Scamacca? Luis Campos è un amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz’altro Scamacca è stato argomento della conversazione. Credo sia un giocatore interessante per molte società»