Carnevali a Dazn: «Partita decisa da un fallo clamoroso! Milan? Mi auguro questo»

Giovanni Carnevali, ha parlato a Dazn nel post partita di Salernitana Sassuolo. Ecco cosa ha detto anche in vista del match contro il Milan

LE PAROLE – «L’allenatore ha visto le immagini ed è abbastanza arrabbiato. Non è l’unico. La direzione arbitrale non è piaciuta. Non siamo una società che è solita lamentarsi, ma se parliamo è solo una questione di rispetto nei vostri confronti. Ci sarebbe tanto da ridire sul calcio di rigore per la Salernitana, poi c’è l’episodio del pareggio che grida vendetta. Sono punti che pesano. Già contro l’Udinese, la settimana scorsa, c’era un’espulsione a nostro favore netta e non è stata decretata. Cosa mi aspetto in vista dei prossimi impegni? Il mio auspicio è di non trovare un altro arbitro come quello di stasera»