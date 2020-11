Carnevali (ad Sassuolo): «L’affare più difficile? Strappare Locatelli al Milan»

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della complicata trattativa per acquistare Locatelli dal Milan

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del suo personale affare di mercato più faticoso. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

«L’affare più faticoso? “Strappare Locatelli al Milan: la nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista qual era, il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempo a godersi la sua ascesa».