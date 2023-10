Pellegatti spiega: «Ecco come il Milan può passare il girone in Champions»

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione del Milan nel girone di Champions League: le dichiarazioni

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Carlo Pellegatti ha dichiarato:

«Il Milan per andare avanti deve fare o 3 vittorie o 2 vittorie e due pareggi, altrimenti diventa complicato. Giroud fa tanto lavoro sporco, ma lui è un finalizzatore, ci manca un inventore del gol. Leao per diventare fuoriclasse deve far gol in queste partite».