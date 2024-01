Pellegatti deluso da Pioli: «Non ho capito le scelte di formazione. Il suo futuro? Non mi interessa»

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha criticato le scelte di formazione di Stefano Pioli per la sfida contro l’Atalanta

Ospite a TeleLombardia, Carlo Pellegatti ha commentato così l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta:

PAROLE – «Disastro, vergogna, stasera sono deluso. Non ho capito la formazione di Pioli e non sono d’accordo con le scelte dell’allenatore. Musah là non mi è piaciuto, Jovic non aiuta molto la squadra. Futuro di Pioli a rischio? Stasera non mi interessa».