Pellegatti: «Il futuro di Ibrahimovic è un’incognita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato del futuro di Ibrahimovic e della volontà del Milan sul mercato

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, Carlo Pellegatti ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle strategie del Milan per l’attacco. Le sue parole:

«Ibra è un bel problema da risolvere. Io so che in estate il Milan cercherà un grande attaccante il prossimo anno. Certamente ci sarà Giroud. Per il futuro di Ibra bisogna aspettare l’estate».