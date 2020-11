Fabio Caressa dice la sua su Maradona, ritenendolo un giocatore e un uomo del tutto diverso dagli altri, le sue parole

Fabio Caressa è stato intervistato ai microfoni di La 7, ecco il suo pensiero su Maradona:

«Maradona mangiato dalla droga e dall’alcol? No, è stato mangiato da noi. Dai tifosi e dalla pressione degli addetti ai lavori. Maradona è stato l’atleta più vicino a Dio e stare così in alto non è facile. Non avevamo a che fare con un uomo ma con qualcosa di diverso».