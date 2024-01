Caressa elogia Loftus-Cheek: «È dominante. In Italia questi giocatori fanno la differenza». Le parole del telecronista

Fabio Caressa ha elogiato sul suo canale Youtube il centrocampista rossonero Loftus-Cheek dopo la prestazione contro il Bologna.

PAROLE – «Loftus-Cheek quando è in queste condizioni è dominante. A tratti è stato, se non dominante anche molto forte in Inghilterra, poi in Premier ha avuto più difficoltà. I centrocampisti così fisici e di ritmo in Italia faranno più la differenza rispetto a quanto non la facciano lì. Ha segnato due gol e poteva garantire al Milan di non perdere un’occasione clamorosa».