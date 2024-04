Caressa loda il Milan: «Pulisic il miglior acquisto dell’estate, Pioli ora ha un elemento in più»

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto dire la sua sul Milan dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Lecce

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha voluto commentare così il percorso del Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Lecce.

CHUKWUEZE E PULISIC – «Il Milan sta benissimo, Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Ieri ha sottolineato che tra entrate ed uscite sono cambiati 20 giocatori. Quindi ha lavorato benissimo. Chukwueze ormai mi sembra entrato benissimo nella squadra, è un elemento in più, quindi vuol dire che hai cambi. Pulisic è il miglior acquisto dell’estate tout-court di tutto il campionato per quello che sta facendo, mi sta piacendo tantissimo».

SU GIROUD E LA ROMA – «Forse la squadra è ancora legata a Giroud, ma anche la Francia è legata Giroud: se non gioca Giroud non gioca manco la squadra. Malgrado l’età avanzata sa essere decisivo. Il Milan gioca bene, l’unica cosa è che deve stare attento perché prende troppe infilate. Milan e Roma stanno andando tutte e due bene ma in questo momento tra le due c’è la distanza che dice la classifica».