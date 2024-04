Caressa loda Leao: «Ha sprazzi da fuoriclasse assoluto». Poi però lo critica

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa parla di Rafael Leao elogiando l’attaccante del Milan: poi però lo critica anche

Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa parla di Rafael Leao elogiando le qualità del numero 10 del Milan. Poi però sottolinea anche i difetti del portoghese.

LEAO – «Leao ha degli sprazzi da fuoriclasse assoluto, però poi si assenta un po’, e soprattutto i tifosi del Milan se ne accorgono. È un giocatore che deve giocare felice: il suo sorriso lo deve portare in campo, deve essere allegro. Ha cercato di adattarsi di più alla fase difensiva quest’anno. Leao è un giocatore proprio bello da vedere, di un’eleganza fantastica, la sua falcata quando parte è proprio bella. Quando dà il 90/95% del suo massimo diventa devastante, anche senza arrivare al 100%. Per fare un salto di qualità ulteriore deve però dare più continuità al suo gioco. Per farlo deve essere più europeo e meno brasiliano da questo punto di vista. Ha ancora tempo, in questo finale di campionato e anche contro la Roma, contro la quale sarà una partita bellissima con ottimi giocatori».