Caressa: «Ibrahimovic ha cambiato il nostro calcio. Tra lui e Ronaldo…»

Fabio Caressa ha parlato dell’impatto avuto da Zlatan Ibrahimovic sulla Serie A, ecco le parole del telecronista sportivo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha così parlato dell’impatto di Zlatan Ibrahimovic sulla Serie A:

«Ibrahimovic? E’ un personaggio clamoroso, ha cambiato il nostro calcio. Come fece Cantona con gli inglesi. Forse tranne l’anno a Barcellona ha dominato ovunque è andato, ha una mentalità clamorosa. Non sono arrivati i Palloni d’Oro perché ha avuto sempre uno strano rapporto con la Champions League. Ibra o Ronaldo? Nella crescita dei giovani Ibrahimovic è insostituibile, in campo per mi prendo Ronaldo».