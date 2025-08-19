Caressa critica Donnarumma e menziona nuovamente il suo addio al Milan: le parole infiammano i tifosi. Le ultimissime notizie

Fabio Caressa, in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, ha commentato il percorso professionale di Gianluigi Donnarumma, toccando un tema delicato e sempre attuale nel mondo del calcio: il rapporto tra scelte economiche e crescita personale. Il noto giornalista non ha nascosto la sua stima per il portiere, definendolo il “più forte del mondo”, ma ha sottolineato come le decisioni di vita, soprattutto quelle di natura economica, abbiano un impatto diretto sul percorso di carriera e sulla felicità personale.

“Se fai scelte economiche, come quella di andare al Psg e non rimanere al Milan, lo stesso potranno fare i club che ti hanno acquistato”, ha spiegato Caressa, evidenziando una logica di mercato spietata e priva di sentimenti. Per lui, molti calciatori si muovono seguendo una direzione prettamente economica, perdendo di vista la possibilità di arricchirsi come uomini e come sportivi.

La Felicità è più dei Milioni

Il cuore del pensiero di Caressa risiede in una domanda provocatoria, ma profondamente vera: “Che poi mi chiedo, nella vita, se in banca hai 110 milioni o 140, ma che te cambia??”. Questa riflessione mira a far comprendere come l’eccessiva ricerca del guadagno possa compromettere la vera felicità, soprattutto per i giocatori più giovani. L’auspicio di Caressa è che le nuove generazioni di calciatori comprendano che l’arricchimento personale, in termini di esperienza e crescita umana, è un valore ben più importante rispetto a una manciata di milioni in più sul conto in banca. Un messaggio diretto e senza fronzoli, che invita a una riflessione sul vero senso della carriera di un atleta professionista.