Caressa: «Mancini parla di giovani e poi…». Le critiche del noto telecronista sulle scelte del ct azzurro nel match contro l’Inghilterra

Fabio Caressa ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra. Ecco le critiche del noto telecronista sulle scelte di Mancini:

«Non so se è finita l’era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che siano intoccabili. Il calcio è in continua evoluzione e quello di adesso non può essere quello di due anni fa, abbiamo visto che senza giocatori fisici in mezzo si fa fatica. Il 4-3-3? Dietro abbiamo tutti giocatori che giocano a tre nelle squadre di club. E poi si parla di giovani e Scalvini non gioca per far giocare Acerbi e Toloi. Si deve affrontare la realtà ora».