Cardinale: «Uno dei punti del business plan è la continuità con Elliott». Le parole del proprietario rossonero

Gerry Cardinale ha parlato ai microfoni del “The Business of Football Summit” a Londra del business plan del Milan. Ecco le parole del proprietario rossonero:

«Uno dei punti del business plan è la continuità con Elliott, RedBird ha il 100% delle quote. Per andare avanti e arrivare al prossimo step abbiamo preso due top manager che arrivano da Elliott ma che si sono offerti loro alzando la mano e parlo di Furlani come AD e di Cocirio come CFO»