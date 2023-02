Cardinale sul progetto XFL: «L’obiettivo è raggiungere la MLS in 5 anni». Le parole dal proprietario del Milan

Gerry Cardinale, Dany Garcia e Dwayne “The Rock” Johnson hanno lanciato nel mese di febbraio il progetto XFL, torneo primaverile di football americano. Ecco le parole del proprietario del Milan:

«E’ affascinante per me, perché sul mercato c’è una domanda legittima di football primaverile, eppure nessuno è stato in grado di capirlo. La Major League Soccer ha impiegato 30 anni per raggiungere gli attuali livelli di valutazione. Dwayne, Dany e io pensiamo che possiamo farlo in cinque»