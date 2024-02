Cardinale sarà a San Siro per Milan Rennes: la sua presenza ha un significato preciso

Cardinale sarà a San Siro per Milan Rennes: ecco perché il numero uno di RedBird ha scelto di venire a Milano

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, domani sera in occasione del debutto del Milan in Europa League sarà presente allo stadio San Siro anche Gerry Cardinale.

Il numero uno di RedBird sarà nelle prossime ore a Milano e domani siederà in tribuna per assistere dal vivo alla sfida come accaduto già in Champions League. Per la società è importantissimo alzare un trofeo: per evitare distrazioni Cardinale sarà lì a ricordarlo.